La presidente Messicana Claudia Sheinbaum al grido d' indipendenza

Città del Messico, 17 set. (askanews) - La presidente messicana Claudia Sheinbaum dal balcone del Palazzo Nazionale ha pronunciato il tradizionale "Grido di indipendenza" di fronte a una folla festante nella piazza Zocalo della capitale: "Lunga vita al Messico!" mentre suonava la campana per celebrare l'inizio del Giorno dell'Indipendenza del paese, commemorando l'episodio storico del 1810 che diede il via alla guerra di indipendenza dalla Spagna, terminata nel 1821. A quasi un anno dal suo insediamento Sheinbaum ha anche assistito alla sua parata militare, è la prima presidente donna a commemorare l'indipendenza del Messico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

