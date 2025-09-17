La presa di posizione della Statale | A Gaza è in corso un genocidio Stop accordi con chi viola i diritti

Il Senato accademico dell’ università Statale di Milano prende posizione - compatto - sulle violazioni dei diritti umani a Gaza. Compare per la prima volta la parola "genocidio" nella mozione approvata ieri pomeriggio all’unanimità. C’è un netto stop a nuovi accordi "con università, istituzioni o attori di altro tipo che siano direttamente o indirettamente implicati nelle violazioni attualmente in essere". E sono pronte 22 borse di studio per i palestinesi: la Statale l’ateneo che per ora ne ha bandite di più in tutta Italia e la macchina dell’accoglienza è già pronta. La mozione è stata presentata ieri dalla rettrice, Marina Brambilla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

