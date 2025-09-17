La polizia lo sorprende mentre ruba fiale di morfina in ospedale a Como | arrestato infermiere 48enne
Un infermiere dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como) è stato arrestato per furto aggravato e falsità ideologica. I poliziotti lo avrebbero sorpreso mentre rubava una fiala di morfina dal deposito, ma ne avrebbe sottratte in tutto circa 40. 🔗 Leggi su Fanpage.it
