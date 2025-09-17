La Pinacoteca Metropolitana di Bari si arricchisce di due donazioni d' arte | sono le opere di Pignatelli e Granito

La Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari si arricchisce di due significative opere d’arte contemporanea, donate da due protagonisti del panorama artistico pugliese: Directionless di Jasmine Pignatelli (Toronto, 1968) e Il tema del doppio (Omaggio a Calvino) di Francesco Granito. 🔗 Leggi su Baritoday.it

