La Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari si arricchisce di due significative opere d’ arte contemporanea, donate da due protagonisti del panorama artistico pugliese: Directionless di Jasmine Pignatelli (Toronto, 1968) e Il tema del doppio (Omaggio a Calvino) di Francesco Granito . 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: pinacoteca - metropolitana

Bari, la Pinacoteca Metropolitana accoglie due nuove opere nella collezione permanente - X Vai su X

Desidero ringraziare quanti mi hanno manifestato solidarietà e stima in seguito all’atto di surreale ed inquietante censura, di cui sono stato fatto oggetto con la cancellazione di una mia mostra presso la Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari, co - facebook.com Vai su Facebook

La Pinacoteca Metropolitana di Bari si arricchisce di due donazioni d'arte: sono le opere di Pignatelli e Granito; Bari, la Pinacoteca Metropolitana accoglie due nuove opere nella collezione permanente; La Pinacoteca Metropolitana di Bari si arricchisce di due nuove opere: donate da artisti pugliesi.

La Pinacoteca Metropolitana di Bari si arricchisce di due donazioni d'arte: sono le opere di Pignatelli e Granito - Le opere celebrano il legame tra il territorio e i suoi talenti, arricchendo la collezione permanente del museo. Riporta baritoday.it

Bari, la Pinacoteca Metropolitana accoglie due nuove opere nella collezione permanente - Sono Directionless di Jasmine Pignatelli (Toronto, 1968) e Il tema del doppio (Omaggio a Calvino) di Francesco Granito (Apricena, 1954) ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it