La piattaforma tv della Ligue1 costa il giusto ed è un successo | capito come si batte il pezzotto?

Ilnapolista.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega calcio francese ha annunciato di aver raggiunto un milione di abbonati sulla sua nuova piattaforma “Ligue 1+”. L’obiettivo fissato per questa stagione è già stato raggiunto. “A conferma di una sensazione – scrive Le Parisien – il pubblico non ha rinunciato al calcio francese. E non era scontato”. Il calcio francese, complice la crisi di Dazn, ha deciso di portare i suoi contenuti su una piattaforma sua: insomma, di mettersi in proprio. La soluzione che da anni De Laurentiis propugna anche per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

