La pezza è peggio del buco | Fedez parla della frase vergognosa contro Sinner ma fa peggio che novità!

Quello che doveva essere un testo provocatorio e ironico si è trasformato nell’ennesima bufera social firmata Fedez. Il rapper ha pubblicato sui suoi profili un’anteprima di una nuova canzone, dove – tra attacchi politici, battute su personaggi pubblici e riferimenti religiosi – spunta anche una frase su Jannik Sinner che ha scatenato polemiche a non finire. In particolare, il verso in cui il campione di tennis viene descritto come un « purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler » ha generato indignazione e accuse di pessimo gusto. Fedez, come spesso accade, ha deciso di chiarire il senso delle sue parole in radio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

