La pena di morte è ancora legale negli USA? La verità Stato per Stato
Il procuratore dello Utah chiederà la pena di morte per Tyler Robinson, l’uomo accusato di aver ucciso l’attivista ultraconservatore Charlie Kirk. Una decisione destinata a far discutere, maturata dopo la scoperta di uno scambio di messaggi tra Robinson e la sua partner in cui il ventiduenne aveva ammesso l’omicidio. La questione solleva una serie di domande sulla pena di morte. Quanti e quali stati ancora la prevedono? Attualmente ci sono 23 stati e due territori abolizionisti, uno che la mantiene per crimini eccezionali, 12 in moratoria dichiarata o di fatto, e 15 che eseguono condanne. Lo Utah è tra gli stati che applicano regolarmente la pena di morte insieme a Alabama, Arkansas, Carolina del Sud, Dakota del Sud, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Tennessee e Texas. 🔗 Leggi su Cultweb.it
