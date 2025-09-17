La padovana Maschio Gaspardo riduce l' uso di pesticidi grazie al progetto Life Ue

Padovaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Life Apollo il progetto promosso da Maschio Gaspardo Spa, azienda di Campodarsego che propone una soluzione tecnologica innovativa per ridurre drasticamente l’uso di pesticidi in agricoltura, contribuendo alla tutela dell’ambiente, della salute umana e della biodiversità. Il progetto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padovana - maschio

La padovana Maschio Gaspardo riduce l'uso di pesticidi grazie al progetto Life Ue; Ambiente, Dalbello e Maschio Gaspardo incassano 4,3 milioni dall’Unione europea; Padova, Maschio Gaspardo organizza una tavola rotonda sul mais.

padovana maschio gaspardo riduceLa padovana Maschio Gaspardo riduce l'uso di pesticidi grazie al progetto Life Ue - Le colture scelte per la sperimentazione sono ulivi e meli, selezionati per la loro ampia diffusione in Europa, e per l’assenza di soluzioni tecnologiche efficaci mirate ... Da padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Padovana Maschio Gaspardo Riduce