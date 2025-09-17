La nuova era dei profumi coreani
Secondo l’Osservatorio Fragranze di Pitti Fragranze 2025, sulla profumeria artistica, la geografia della crescita rileva mercanti emergenti. Tra i paesi europei ci sono Polonia, Romania e Ungheria; in Africa, merita una menzione la Nigeria; e poi nell’area del Golfo, Emirati, Qatar e Arabia Saudita. Il panorama asiatico vede primeggiare invece, la Cina, il Giappone e la Corea del Sud. Ed è proprio qui, in questa ultima meta, che facciamo sosta, alla ricerca dei nuovi profumi coreani. Jus introspettivi. In questa terra, indossare un profumo è un gesto che si compie per se stessi. Scopriamo i nuovi brand emergenti che si sono affacciati anche al mercato occidentale e quali caratteristiche condividono. 🔗 Leggi su Amica.it
