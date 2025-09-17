La norma punta ad applicare procedure sui tempi per l' assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito per effetto della sentenza della Consulta del 2019
L a Sardegna è la seconda regione in Italia ad avere una legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha votato il testo della maggioranza di campo largo, scritto sulla base di quello proposto dall’ associazione Luca Coscioni e presentato in tutta Italia, con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un’astensione. Leggi anche › Legge sul fine vita, Toscana pioniera: cosa fanno le altre Regioni Dopo un dibattito che tra ieri e questa mattina ha fatto emergere le divisioni tra gli schieramenti e anche, in qualche caso, all’interno degli stessi. Leggi anche › Possibile apertura della Chiesa sul fine vita? La replica della Pontificia Accademia Legge fine vita, cosa implica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
