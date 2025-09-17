La ' ndrangheta nella gestione del Crotone | il tribunale impone il controllo giudiziario

Le pressioni e gli affari dei clan riguardano specialmente security e ingressi allo stadio, così i giudici di Catanzaro hanno ordinato la misura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ndrangheta gestione crotone tribunalePressioni della ‘Ndrangheta: il Crotone Calcio sottoposto ad amministrazione giudiziaria - Il Tribunale di Catanzaro interviene sulla società rossoblù per presunte pressioni della ‘Ndrangheta sul club e sulla gestione della sicurezza dello stadio ... zoom24.it scrive

ndrangheta gestione crotone tribunaleCrotone nel mirino della 'ndrangheta, club in amministrazione giudiziaria per un anno: cosa significa - Il Crotone in amministrazione giudiziaria per un anno: cosche di 'ndrangheta avrebbero condizionato la società. Secondo virgilio.it

