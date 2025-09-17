La Nato non ha cominciato nessuna guerra dice Papa Leone XIV

Linkiesta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perché sentono che il loro spazio aereo è stato invaso, è una situazione molto tesa». Lo ha detto Papa Leone XIV lasciando Villa Barberini a Castel Gandolfo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano delle tensioni con il Cremlino. «Certamente sono preoccupato», ha aggiunto, ribadendo la necessità di distinguere tra aggressori e aggrediti. Mentre il Pontefice parlava di pace, Vladimir Putin ha mostrato il volto da aggressore della sua Russia. Il presidente russo ha assistito alle esercitazioni congiunte di Russia e Belarus, Zapad 2025, nel poligono di addestramento a Nizhny Novgorod. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la nato non ha cominciato nessuna guerra dice papa leone xiv

© Linkiesta.it - La Nato non ha cominciato nessuna guerra, dice Papa Leone XIV

In questa notizia si parla di: nato - cominciato

Papa: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra" | Putin: "Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia"

Papa Leone difende la Nato: “Non ha cominciato nessuna guerra”. E si apre la spaccatura con Francesco

Papa: Nato non ha cominciato la guerra

Ucraina, il Papa: la Nato non ha cominciato nessuna guerra. Putin: «100.000 soldati a esercitazioni russo-bielorusse; Papa: La Nato non ha cominciato nessuna guerra | Putin: Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia; Putin osserva in mimetica le esercitazioni militari. Papa: La Nato non ha iniziato nessuna guerra - Rubio: Trump è l'unico leader che parla con ucraini, europei e russi.

nato ha cominciato nessunaIl Papa: «La Nato non ha cominciato nessuna guerra» - Le notizie di mercoledì 17 settembre sul conflitto tra Ucraina e Russia, in diretta. Riporta corriere.it

nato ha cominciato nessunaPapa Leone XIV: “La Nato non ha cominciato nessuna guerra” - Così Papa Leone XIV parlando con i giornalisti all'uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo, riguardo al conflitto in Ucraina. Si legge su lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Nato Ha Cominciato Nessuna