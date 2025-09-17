La Nato non ha cominciato nessuna guerra dice Papa Leone XIV
«La Nato non ha cominciato nessuna guerra, i polacchi sono preoccupati perché sentono che il loro spazio aereo è stato invaso, è una situazione molto tesa». Lo ha detto Papa Leone XIV lasciando Villa Barberini a Castel Gandolfo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano delle tensioni con il Cremlino. «Certamente sono preoccupato», ha aggiunto, ribadendo la necessità di distinguere tra aggressori e aggrediti. Mentre il Pontefice parlava di pace, Vladimir Putin ha mostrato il volto da aggressore della sua Russia. Il presidente russo ha assistito alle esercitazioni congiunte di Russia e Belarus, Zapad 2025, nel poligono di addestramento a Nizhny Novgorod. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
