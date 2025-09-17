La mostra Tutto Fungo scatena la polemica politica
Una manifestazione sui funghi e le concomitanti elezioni regionali scatenano polemiche politiche. Il consigliere comunale di minoranza Silvia Serafini si dice perplessa per l’arrivo di “Tutto Fungo“: "Siamo alla quarta edizione, ma chi si è accorto delle altre tre? Apprendiamo dal Comune di Cagli che il 24, 27 e 28 settembre ci sarà la quarta edizione di una manifestazione dedicata ai funghi. Ben vengano le manifestazioni che hanno l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e le sue risorse naturali, di sensibilizzare le persone a una sua fruizione sostenibile e di creare un indotto, ma facciamo davvero fatica a ricordare le passate tre edizioni in merito ad affluenza, coinvolgimento degli operatori e delle associazioni locali e successo dell’evento in sé. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
