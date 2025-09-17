La morte nel letto il pestaggio i punti di sutura | cosa non torna nel delitto di Salvatore Bilello a Bagheria
Si era addormentato apparentemente sereno nel suo letto la sera prima e non si è più risvegliato. La morte di un uomo di 37 anni è avvolta nel mistero. Un giallo su cui i carabinieri dovranno fare luce, così come l'esame autoptico dovrà chiarire se il decesso possa essere legato ad un’aggressione subita dall'uomo giorni prima. All’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo l’esame effettuato sul corpo di Salvatore Bilello resta un vero e proprio giallo. L’ispezione cadaverica ha evidenziato alcuni punti di sutura, riconducibili verosimilmente ad un’aggressione avvenuta giorni prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
