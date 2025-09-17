All’inizio degli anni Novanta, diciamo tra l’inizio e la metà, ho cominciato a scrivere. Ovvio, sapevo già scrivere, perché sono nato nel 1969 e ho quindi frequentato le elementari negli anni Settanta, ma è tra l’inizio e la metà degli anni Novanta che ho cominciato a prendere in considerazione l’idea di scrivere qualcosa che magari potesse un giorno essere pubblicato. Questo è accaduto per varie ragioni, direi piuttosto irrilevanti ai vostri occhi, ma che comunque non mi esimerò dal raccontare. In quegli anni stavo seriamente prendendo in considerazione l’idea che nella vita non sarei poi riuscito a fare un lavoro che prevedesse il mio entrare in un ufficio o comunque un luogo di lavoro tradizionale, come invece avevo credo più per osmosi con il mondo che mi circondava che per un ragionamento tutto mio avevo pensato fino a quel momento. 🔗 Leggi su 361magazine.com

La morte di Paolo Mendico e l'uomo con la pioggia dentro