La morte di Paolo Mendico e l’uomo con la pioggia dentro
All’inizio degli anni Novanta, diciamo tra l’inizio e la metà, ho cominciato a scrivere. Ovvio, sapevo già scrivere, perché sono nato nel 1969 e ho quindi frequentato le elementari negli anni Settanta, ma è tra l’inizio e la metà degli anni Novanta che ho cominciato a prendere in considerazione l’idea di scrivere qualcosa che magari potesse un giorno essere pubblicato. Questo è accaduto per varie ragioni, direi piuttosto irrilevanti ai vostri occhi, ma che comunque non mi esimerò dal raccontare. In quegli anni stavo seriamente prendendo in considerazione l’idea che nella vita non sarei poi riuscito a fare un lavoro che prevedesse il mio entrare in un ufficio o comunque un luogo di lavoro tradizionale, come invece avevo credo più per osmosi con il mondo che mi circondava che per un ragionamento tutto mio avevo pensato fino a quel momento. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: morte - paolo
Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino
Dietro la morte di Paolo Borsellino spunta l’ombra della massoneria
Fantozzi, la vita fuori dal set, la morte. Quello che non sai (forse) su Paolo Villaggio
Sono rimasto profondamente colpito dalla morte di Paolo Mendico, ragazzo di 14 anni che si è suicidato dopo essere stato vittima di reiterati episodi di bullismo. Questa morte è una sconfitta per tutta la nostra società. Per chi, con le prese in giro, ha contribuito - facebook.com Vai su Facebook
La morte di Paolo, i pregiudizi e il silenzio degli adulti - X Vai su X
La morte di Paolo Mendico riapre il dibattito Sull’educazione affettiva nelle scuole italiane - La morte di Paolo Mendico riaccende il dibattito sul bullismo e Sull’urgenza di introdurre l’educazione affettiva nelle scuole italiane per proteggere i giovani più vulnerabili ... Segnala gaeta.it
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva” - I genitori: "Abbiamo denunciato ma la scuola non ha fatto niente" ... Da ilfattoquotidiano.it