La moglie lo trova con un proiettile nel petto | uomo gravissimo

Borgo San Lorenzo (Firenze), 17 settembre 2025 – Una scena drammatica in un appartamento: un uomo di 67 anni gravissimo, a terra, dopo un colpo di fucile al petto. A trovare la persona ferita è stata la moglie. Che in quel momento non era in casa. Quando è rientrata si è trovata di fronte alla scena. Ha quindi dato l’allarme. Una mattinata di paura a Borgo San Lorenzo, in una abitazione in piena città. Accanto all’uomo è stato trovato il fucile. A intervenire, un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha constatato la gravità della situazione. E’ quindi intervenuto anche l’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo all’ospedale di Careggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

