Firenze, 17 settembre 2025 - L'utopia è il pensiero di un futuro possibile. Dove razionalità e coscienza degli spazi pubblici si saldano in un unico racconto urbano di forme, funzioni e rapporti. La cultura del progetto, l'ossessione per la qualità e l'ascolto della polis sono sempre stati le pietre angolari della visione di Gae Aulenti, ma l'obiettivo della mostra curata dalla professoressa Emanuela Ferretti e l'architetta Silvia Moretti è quello di riportare alla luce un aspetto significativo - per quanto meno noto - della suo percorso professionale: il rapporto con la Toscana. "La modernità può costruire altrimenti" è il titolo dell'esposizione organizzata da Fondazione Architetti Firenze, UNIFI e Archivio Gae Aulenti di Milano con il sostegno di Fondazione Cambiano e MUS. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La modernità può costruire altrimenti: Gae Aulenti e la Toscana a Palazzo Medici Ricccardi