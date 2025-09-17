Campo nell’Elba (Livorno), 17 settembre 2025 – Sono passati esattamente nove anni dall’ultima notizia certa di Italia Nelli. La donna elbana, minuta, 82 anni al momento della scomparsa, amante delle marmellate e abituata a andare nel bosco senza paura, viene ripresa da una telecamera alle 15,30 del 17 settembre 2016: ha un vestitino a fiori, trascina un trolley di quelli che le signore di una certa età usano per fare la spesa, un secchio azzurro di plastica sottobraccio dove riporre la frutta che decine, centinaia di volte è andata a raccogliere per fare la marmellata. Mele cotogne, more: l’estate era il momento della conserva, per Italia, che ne approfittava anche per raccogliere legna da usare d’inverno per alimentare la sua stufa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La misteriosa scomparsa di Italia Nelli all’Isola d’Elba 9 anni fa. L’ipotesi di ‘Chi l’ha visto?’