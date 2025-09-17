La misteriosa scomparsa di Italia Nelli all’Isola d’Elba 9 anni fa L’ipotesi di ‘Chi l’ha visto?’

Lanazione.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campo nell’Elba (Livorno), 17 settembre 2025 – Sono passati esattamente nove anni dall’ultima notizia certa di Italia Nelli. La donna elbana, minuta, 82 anni al momento della scomparsa, amante delle marmellate e abituata a andare nel bosco senza paura, viene ripresa da una telecamera alle 15,30 del 17 settembre 2016: ha un vestitino a fiori, trascina un trolley di quelli che le signore di una certa età usano per fare la spesa, un secchio azzurro di plastica sottobraccio dove riporre la frutta che decine, centinaia di volte è andata a raccogliere per fare la marmellata. Mele cotogne, more: l’estate era il momento della conserva, per Italia, che ne approfittava anche per raccogliere legna da usare d’inverno per alimentare la sua stufa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la misteriosa scomparsa di italia nelli all8217isola d8217elba 9 anni fa l8217ipotesi di 8216chi l8217ha visto8217

© Lanazione.it - La misteriosa scomparsa di Italia Nelli all’Isola d’Elba 9 anni fa. L’ipotesi di ‘Chi l’ha visto?’

In questa notizia si parla di: misteriosa - scomparsa

La docu-serie è un’operazione di true crime transmediale, in cui Pablo Trincia racconta anni di indagini e congetture sulla misteriosa scomparsa del calciatore

Il viaggio, gli abiti abbandonati, l’amica irreperibile. La misteriosa scomparsa di Michael Frison

California, misteriosa scomparsa di pavoni da uno storico hotel

Mirella Gregori, scomparsa 42 anni fa. La telefonata: «La chiamai al citofono e scese». De Priamo: vicenda oscurata da caso Orlandi.

misteriosa scomparsa italia nelli"Daniela Ruggi non fu maltrattata dal fratello" - Montefiorino, il Gip ha archiviato la denuncia presentata dalla giovane scomparsa. Secondo msn.com

Un cammino ad Assisi a 20 anni dalla scomparsa di Catalano - " ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Misteriosa Scomparsa Italia Nelli