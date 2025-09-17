La minoranza chiede un consiglio aperto | focus sui centri di stoccaggio rifiuti e posizionamento di antenne telefoniche
Tempo di lettura: < 1 minuto I cinque consiglieri comunali di minoranza Massimo Antropoli, Fernando Brogna, Pietro Di Rauso, Melina Ragozzino e Gianfranco Vinciguerra hanno depositato una richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale aperto sulla questione impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio nonché sul posizionamento di antenne telefoniche nel perimetro comunale. “ Vista la forte preoccupazione dei cittadini in merito all’imminente realizzazione di impianti di trattamento rifiuti sul territorio di Capua in prossimità di unità abitative e commerciali comunque vicini al centro della città oltre al posizionamento di antenne telefoniche e in considerazione dell’esigenza di garantire la massima trasparenza degli atti, ampia partecipazione e coinvolgimento dell’intera città in quelle che sono le scelte che riguardano la tutela della salute, la minoranza ritiene necessario un confronto ampio e partecipato ove l’Amministrazione riferisca in modo puntuale tutto l’iter che condotto ad eventuali autorizzazioni sia per quanto riguarda gli impianti di rifiuti sia per le antenne telefoniche, unitamente ai pareri degli altri organi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
