Ci mancava solo la doppia minaccia da parte di Mohammad Hannoun, ritenuto dal Dipartimento del Tesoro Usa soggetto vicino ad Hamas, che non ha preso benissimo il fatto che abbiamo fatto annullare l'evento che si sarebbe dovuto tenere il 14 settembre a Roma presso il nuovo cinema Aquila, le cui mura sono di proprietà del Comune di Roma, in quanto non rispettava i criteri cui la struttura stessa è adibita: come scritto sul sito stesso di Roma Capitale, il Nuovo Cinema Aquila «dovrà essere dedicato in primo luogo allo svolgimento dell'attività cinematografica alla quale è storicamente vocato». Eppure, Hannoun ci ha attaccato in due casi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La minaccia di Hannoun: "Il Tempo è nazifascista, uniamoci contro di loro"