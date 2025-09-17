La minaccia di Hannoun | Il Tempo è nazifascista uniamoci contro di loro

Iltempo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci mancava solo la doppia minaccia da parte di Mohammad Hannoun, ritenuto dal Dipartimento del Tesoro Usa soggetto vicino ad Hamas, che non ha preso benissimo il fatto che abbiamo fatto annullare l'evento che si sarebbe dovuto tenere il 14 settembre a Roma presso il nuovo cinema Aquila, le cui mura sono di proprietà del Comune di Roma, in quanto non rispettava i criteri cui la struttura stessa è adibita: come scritto sul sito stesso di Roma Capitale, il Nuovo Cinema Aquila «dovrà essere dedicato in primo luogo allo svolgimento dell'attività cinematografica alla quale è storicamente vocato». Eppure, Hannoun ci ha attaccato in due casi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la minaccia di hannoun il tempo 232 nazifascista uniamoci contro di loro

© Iltempo.it - La minaccia di Hannoun: "Il Tempo è nazifascista, uniamoci contro di loro"

In questa notizia si parla di: minaccia - hannoun

minaccia hannoun tempo 232Tutti i tentativi di imbavagliare Il Tempo: dalla censura all'Eurocamera fino alle minacce e alle fatwe di islamici e sinistra filo Hamas - I tentativi di mettere a tacere Il Tempo oramai non si contano più. iltempo.it scrive

minaccia hannoun tempo 232Da Piccardo ad Hannoun ai manifestanti anti-sionisti: tutti gli attacchi contro Il Tempo - Ecco l’ultimo attacco contro Il Tempo: arriva da "La Luce", sito che fa capo a Davide (il direttore) e Gabriele Piccardo, che riveste ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Hannoun Tempo 232