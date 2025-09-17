La meglio gioventù del basket italiano

Quest’estate Filippo Corsi è stato al seguito delle Nazionali italiane Under 18 e Under 20 durante l’Europeo di categoria. Tutte le citazioni che trovate in questo articolo arrivano da sue interviste, raccolte dopo le partite o gli allenamenti delle due Nazionali. Gli intervistati sono Francesco Ferrari, David Torresani, Achille Lonati, Francesco Garavaglia. La stesura del testo è di Marco D’Ottavi. È stata una bella estate per il basket italiano come movimento. In 43 giorni sono arrivate quattro medaglie europee: il bronzo della Nazionale maggiore femminile, l’oro dell’Under 20 maschile, il bronzo dell’Under 18 maschile e il bronzo dell’U20 femminile, in rigoroso ordine temporale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

