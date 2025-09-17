La Maltinti centra il podio. Crescioli è terzo allo sprint.

Nell’ultimo weekend non essendo in programma in Toscana gare per élite e under 23, l’empolese Maltinti Lampadari-Banca Cambiano ha scelto due gare in Lombardia con la propria formazione diretta dallo staff tecnico con i direttore sportivi Leonardo Scarselli, Tiziano Antonini e Alfredo Luddi. Nella prima prova a Livraga in provincia di Como, si è registrata una conclusione allo sprint e con la quarta posizione per il massese della Maltinti Romeo Alessandro Zanetti, una delle punte veloci della formazione empolese di via Carraia. Zanetti non ha trovato in volata il varco giusto altrimenti avrebbe potuto terminare anche sul podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

