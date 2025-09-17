La mafia torna a colpire sul Gargano il sindaco d' Arienzo | Uniti per la legalità mai abbassare la guardia
“Un fatto grave che scuote profondamente la nostra comunità e che ci richiama a una consapevolezza fondamentale: non dobbiamo mai abbassare la guardia”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo d'Arienzo, a poche ore dall'omicidio avvenuto nella notte nel comune garganico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
