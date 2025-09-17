Nel caso fosse servita ancora una dimostrazione del carattere strumentale, pretestuoso e contraddittorio della campagna della destra trumpiana contro «l’odio della sinistra», l’ha fornita ieri la procuratrice generale Pam Bondi, con la seguente dichiarazione: «C’è la libertà di espressione e poi c’è il discorso d’odio, e per quest’ultimo non c’è posto, soprattutto ora, soprattutto dopo quello che è successo a Charlie, nella nostra società. Se prendi di mira qualcuno con discorsi d’odio, saremo noi a prendere di mira te e a venirti a cercare». Non era un modo di dire, decine di persone hanno già perso il lavoro, nel pubblico e nel privato, per avere fatto commenti online sulla morte di Kirk giudicati alla stregua di un concorso morale in omicidio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

La libertà di espressone secondo la destra americana