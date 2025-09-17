La legge 104 diventa più ampia | aumentano i permessi congedi fino a 2 anni

Stanno per cambiare le regole per chi usufruisce della legge 104 . A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore le novità introdotte dal disegno di legge 1430, poi approvato come legge 1062025, che rendono la misura più " ampia ". I lavoratori che convivono con patologie oncologiche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: legge - diventa

Obesità infantile, la scuola diventa il primo scudo: la proposta di legge per educare a salute, alimentazione e sostenibilità, con il sostegno di esperti e istituzioni

Il docente di sostegno diventa docente per l’inclusione: cosa cambia con la proposta di legge della Lega?

Lo status di città balneare diventa proposta di legge, Foronchi: “Un passo avanti verso il riconoscimento"

? Il femminicidio diventa un reato autonomo; più tutele per le vittime e i loro familiari. Il ministro Nordio, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, ha sintetizzato così il disegno di legge approvato oggi. Il video - facebook.com Vai su Facebook

Più ore di permesso e congedi fino a 2 anni: come cambia la legge 104 - Da gennaio 2026 entreranno in vigore le modifiche che rendono più "ampia" la normativa per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, e per i familiari che li assistono ... Segnala today.it

Legge 104, si cambia: aumentano i permessi, ecco le novità - Novità per la legge 104 che diventa più 'ampia' grazie al disegno di legge 1430, poi approvato come legge 106/2025. msn.com scrive