Focus sul decreto sicurezza ieri per la Lega, in un incontro presieduto dal segretario comunale Aldo Alessandrini, al quale hanno preso parte il commissario provinciale Mauro Lucentini, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e Gianni Tonelli, responsabile nazionale dipartimento Sicurezza e Immigrazione Lega. Al centro le volontà alla base del decreto: contrasto di scippi e borseggi in metropolitane e stazioni; sfratto in poche ore per gli occupanti abusivi con restituzione degli immobili occupati; pene più severe per chi mette in atto truffe agli anziani; stop all’ accattonaggio con induzione di minori; arresto differito per i violenti nelle piazze; pene più severe per chi causa blocchi stradali; possibilità di arresto entro 48 ore per gli aggressori di polizia e operatori sanitari; tutela legale ed economica per forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Lega schiera Molteni: "Priorità alla sicurezza, presto un decreto bis"