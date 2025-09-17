La Lega non perdona | lunga squalifica per Rafael Leao | Ecco che cosa ha combinato

Napolipiu.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega non perdona: lunga squalifica per Rafael Leao Ecco che cosa ha combinato"> Pugno di ferro della Lega che ha deciso di prendere una strada netta: squalifica per il giocatore del Milan Rafael Leao. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la Lega Serie A ha deciso di infliggere una lunga squalifica a Rafael Leao. Il talento portoghese del Milan, protagonista assoluto delle ultime stagioni, dovrà ora fermarsi per diverse giornate. Una decisione che scuote l’ambiente rossonero. Il provvedimento nasce da un episodio controverso che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Il Giudice Sportivo ha deciso di intervenire con fermezza proprio per evitare che situazioni simili si ripetano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

la lega non perdona lunga squalifica per rafael leao ecco che cosa ha combinato

© Napolipiu.com - La Lega non perdona: lunga squalifica per Rafael Leao | Ecco che cosa ha combinato

In questa notizia si parla di: lega - perdona

Juventus U23-Pro Patria, Lupatelli e non solo: in tre squalificati per bestemmia.

lega perdona lunga squalificaSqualifica di 7 giornate con la Juve: arbitro “perdonato” dal presidente - Le polemiche nel mondo del calcio sono all'ordine del giorno: ora c'è una squalifica lunghissima che rischia di mettere in crisi la squadra. Da calciomercato24.com

Zaniolo squalificato per due giornate, la decisione della Lega Serie A - Nicolò Zaniolo, attaccante della Fiorentina, è stato punito con una squalifica di due giornate e una ammenda di 15. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Perdona Lunga Squalifica