La Jomi Salerno approfitta della sosta per consolidare il lavoro di squadra
Tempo di lettura: < 1 minuto La Jomi Salerno chiude nel migliore dei modi questa prima fase di campionato con due successi consecutivi, arrivati contro Padova e Mezzocorona. Le ragazze guidate da coach Araujo hanno confermato solidità e determinazione, conquistando punti preziosi e alimentando entusiasmo in vista dei prossimi appuntamenti. Dopo questo doppio impegno positivo, il campionato si ferma per la consueta pausa dedicata alle Nazionali. Uno stop che permetterà allo staff tecnico e alle atlete rimaste a disposizione di lavorare con continuità, perfezionare gli aspetti tattici e recuperare energie fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni stagionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: jomi - salerno
Jomi Salerno, tra bilanci e prospettive: l’intervista al presidente Pisapia
Pallamano, Leandro Araújo è il nuovo allenatore della Jomi Salerno
Jomi Salerno, rinforzo sulla fascia: ecco Emma Salvaro
: La Jomi Salerno si prepara al via della Serie A1: sabato 6 settembre la prima giornata contro il Cellini Padova Nel video le parole di , che racconta emozioni e aspettative alla - facebook.com Vai su Facebook
aSalerno.it (@aSalerno_it) - X Vai su X
Salerno, caos piazza Sant’Agostino tra sosta selvaggia e degrado - Piazza Sant’Agostino, da salotto buono della città, si è trasformata in terra di nessuno. Segnala ilmattino.it
Salerno, albero crolla su auto in sosta: tragedia sfiorata - Tragedia sfiorata questa mattina nella centralissima piazza Matteo Luciani a Salerno e nei pressi del teatro Verdi, Massimo cittadino. Si legge su msn.com