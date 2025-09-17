la jomi salerno approfitta della sosta per consolidare il lavoro di squadra

Tempo di lettura: < 1 minuto La Jomi Salerno chiude nel migliore dei modi questa prima fase di campionato con due successi consecutivi, arrivati contro Padova e Mezzocorona. Le ragazze guidate da coach Araujo hanno confermato solidità e determinazione, conquistando punti preziosi e alimentando entusiasmo in vista dei prossimi appuntamenti. Dopo questo doppio impegno positivo, il campionato si ferma per la consueta pausa dedicata alle Nazionali. Uno stop che permetterà allo staff tecnico e alle atlete rimaste a disposizione di lavorare con continuità, perfezionare gli aspetti tattici e recuperare energie fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni stagionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

