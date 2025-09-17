La guerra totale di Netanyahu e Katz | Gaza brucia

La «Super Sparta» di Benyamin Netanyahu ha lanciato lunedì sera, poco dopo le 21.30, l’offensiva di terra per distruggere e occupare Gaza city, attesa da settimane, da quando il premier . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La guerra totale di Netanyahu e Katz: «Gaza brucia»; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme; Sono tornata a Gaza.

