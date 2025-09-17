la guerra a roma tra gualtieri e meloni sul parco del tevere e altre pillole

«Quando a Roma erano solo in due, uno ha ucciso l’altro», amava dire Giulio Andreotti, per evocare quale ferocia nasconde la Città eterna. E la storia si ripete: c’è una guerra in atto tra il sindaco Roberto Gualtieri e la premier (romana) Giorgia Meloni. Oggetto della sfida all’ultimo sangue, il “biondo” fiume che attraversa la città: il Campidoglio vuole infatti creare il “ Parco comunale del Tevere ”, mentre il governo punta a istituire il “ Parco nazionale del Tevere ”. La premier Giorgia Meloni e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in Campidoglio (foto Ansa). A sinistra l’idea del primo cittadino viene promossa perché, creando un nuovo organo di controllo, si dà il via a una serie di assunzioni, con fondi da spendere per una campagna di promozione ambientalista: non a caso Gualtieri nella trasferta in Giappone ha promesso che tra cinque anni «i romani potranno fare il bagno nel Tevere », con immaginabili commenti sarcastici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

