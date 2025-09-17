La guerra a Roma tra Gualtieri e Meloni sul parco del Tevere e altre pillole
«Quando a Roma erano solo in due, uno ha ucciso l’altro», amava dire Giulio Andreotti, per evocare quale ferocia nasconde la Città eterna. E la storia si ripete: c’è una guerra in atto tra il sindaco Roberto Gualtieri e la premier (romana) Giorgia Meloni. Oggetto della sfida all’ultimo sangue, il “biondo” fiume che attraversa la città: il Campidoglio vuole infatti creare il “ Parco comunale del Tevere ”, mentre il governo punta a istituire il “ Parco nazionale del Tevere ”. La premier Giorgia Meloni e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in Campidoglio (foto Ansa). A sinistra l’idea del primo cittadino viene promossa perché, creando un nuovo organo di controllo, si dà il via a una serie di assunzioni, con fondi da spendere per una campagna di promozione ambientalista: non a caso Gualtieri nella trasferta in Giappone ha promesso che tra cinque anni «i romani potranno fare il bagno nel Tevere », con immaginabili commenti sarcastici. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: guerra - roma
“Il boato, la palla di fuoco, sembrava una guerra”: il gas terrorizza Roma
Roma dichiara guerra ai pirati della strada: in arrivo 38 nuovi “occhi elettronici” ai semafori
Esplosione Roma, il carabiniere ferito nei soccorsi: “Sembrava uno scenario di guerra”
La guerra a basso costo economico grazie alla novità dei droni. E ad alto costo in vite umane e moralità grazie alla vergogna dei doppi standard (A. Puccio) https://farodiroma.it/la-guerra-a-basso-costo-economico-grazie-alla-novita-dei-droni-e-ad-alto-costo-in - X Vai su X
Fariborz Kamkari, da «Roma città aperta» ai bambini della guerra - Oggi su Buone Notizie. Il regista curdo alla Mostra di Venezia e il progetto nei campi profughi in Afghanistan, Iraq e Siria.«Sono stato estratto tre volte dalle macerie. Mi hanno salvato i film itali - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione distributore a Roma, Gualtieri informa Meloni e si reca sul posto: Evitate conseguenze tragiche; Giubileo, Meloni e Gualtieri inaugurano la nuova Piazza Pia: È un piccolo miracolo civile; Meloni e Gualtieri «spacchettano» Roma davanti a San Pietro.
Esplosione distributore a Roma, Gualtieri informa Meloni e si reca sul posto: "Evitate conseguenze tragiche" - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato sul posto dell'esplosione a via dei Gordiani 32, dove nella mattinata di oggi 4 luglio si è verificata una doppia esplosione in un distributore Gpl. Da romatoday.it
Ddl Roma, Gualtieri: "Ringrazio la premier Meloni e tutto l'esecutivo per questo provvedimento" - (Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 "Voglio esprimere innanzitutto grande soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge costituzionale sui poteri di Roma Capitale da parte del Governo e per ... Secondo notizie.tiscali.it