La guerra a Gaza fa incrociare le braccia | nuovo sciopero generale il 22 settembre

Nuovo sciopero nazionale in arrivo in solidarietà alla popolazione della Striscia di Gaza . Il 22 settembre i sindacati di base hanno indetto una mobilitazione generale di 24 ore che coinvolgerà il trasporto locale, il personale delle ferrovie e della logistica, i lavoratori portuali, delle scuole. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: guerra - gaza

La spinta per chiudere la guerra di Gaza rafforzata dal confronto che Teheran

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'

Israele - Gaza, le news sulla guerra. Forze armate controllano il 40 per cento di Gaza City. Media: 91 morti in un giorno - X Vai su X

Nelle scorse ore Israele ha invaso Gaza City con una violenta offensiva di terra, accompagnata da bombardamenti e ordini di evacuazione. Ma cosa pensano di questa guerra gli israeliani che vivono poco distanti da Gaza? Con Alessandro Sortino e Veronica - facebook.com Vai su Facebook

Guerra in Palestina, l'analisi di Maurizio Molinari: Siamo nella fase finale del conflitto; Una guerra senza vie d’uscita.

Israele, la guerra a Gaza in diretta: Idf: “Controlliamo il 40% del territorio” dopo l’assalto finale con tank e droni. Onu: “È genocidio” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta: carri armati israeliani hanno invaso Gaza City nella notte ... Come scrive fanpage.it

Guerra Israele, incursione di terra con i tank a Gaza City. Katz: Città sta bruciando LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, incursione di terra con i tank a Gaza City. Segnala tg24.sky.it