La Grippo DRS punta sulla sicurezza | durante le gare un servizio di assistenza e soccorso sanitario

Tempo di lettura: 2 minuti La Grippo DRS di Benevento, storica società sportiva giovanile, conferma ancora una volta la sua attenzione alla crescita e al benessere dei ragazzi, annunciando una novità di grande rilievo: durante le gare ufficiali sarà attivo un servizio di assistenza e soccorso sanitario dedicato agli atleti.   Un’iniziativa che mette al centro la salvaguardia della salute dei giovani sportivi, garantendo la presenza di operatori qualificati pronti a intervenire in caso di necessità. Il servizio, curato dal team De   Nicola Assistenza Trasporto Soccorso 24h, offrirà supporto completo che spazia dall’assistenza di primo intervento al trasporto in ambulanza, fino a pratiche di mobilitazione e collegamento con le strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

