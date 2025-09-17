La Grippo DRS punta sulla sicurezza | durante le gare un servizio di assistenza e soccorso sanitario
Tempo di lettura: 2 minuti La Grippo DRS di Benevento, storica società sportiva giovanile, conferma ancora una volta la sua attenzione alla crescita e al benessere dei ragazzi, annunciando una novità di grande rilievo: durante le gare ufficiali sarà attivo un servizio di assistenza e soccorso sanitario dedicato agli atleti. Un’iniziativa che mette al centro la salvaguardia della salute dei giovani sportivi, garantendo la presenza di operatori qualificati pronti a intervenire in caso di necessità. Il servizio, curato dal team De Nicola Assistenza Trasporto Soccorso 24h, offrirà supporto completo che spazia dall’assistenza di primo intervento al trasporto in ambulanza, fino a pratiche di mobilitazione e collegamento con le strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: grippo - punta
Quarto giorno della spedizione di un grippo di alpinisti varesini sulla vetta tra Turchia e Armenia: il litigio dei cavalliLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/09/alpinisti-varesini-sullararat-tra-imprevisti-e-preparativi-per-la-vetta/2342371/?utm_term=Autofee - facebook.com Vai su Facebook
Omega Pharma acquisisce Cieffe DermaIl gruppo punta a creare un polo italiano della nutraceutica https://aifi.it/it/private-capital-today/Omega-PharmaacquisisceCieffe-Derma… #investimento #acquisizione #società #dermocosmetici #integratorialimentari #i - X Vai su X
Il Benevento da oggi sbarca al Meomartini dove si allenerà per tre giorni ospite della Grippo Drs.