La giunta di Milano approva la delibera per la vendita del Meazza | il nuovo stadio di San Siro entro il 2030

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita del 'Meazza'. Il documento, che sarà votato in Consiglio entro fine settembre, fissa la tabella di marcia dei lavori: entro il 2030 sorgerà il nuovo stadio, mente la Scala del calcio sarà parzialmente demolita nel 2031. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giunta - milano

Terremoto sulla giunta Sala a Milano: la Procura chiede l’arresto dell’assessore all’urbanistica Tancredi

Inchiesta urbanistica Milano, Fdi: “Dimissioni giunta Sala unica opzione seria”

Lega, giunta di Milano disastrosa, la parola torni ai cittadini

San Siro, Giunta approva vendita a Inter e Milan; Milano, Giunta comunale approva delibera su vendita S.Siro a club; La giunta di Milano approva la delibera per la vendita del Meazza: il nuovo stadio di San Siro entro il 2030.

giunta milano approva deliberaStadio, Giunta comunale approva delibera su vendita Meazza a Inter e Milan - La Giunta comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan ... Riporta msn.com

giunta milano approva deliberaVendita San Siro, la Giunta ha approvato la delibera. Ora la palla passa al Consiglio Comunale - C'è una novità importante nell'infinita vicenda della vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter da parte del Comune di Milano: la Giunta ha infatti approvato ... Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Giunta Milano Approva Delibera