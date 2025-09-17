la giunta approva la delibera per cedere san siro ma il comune si spacca

AGI - La giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Lo ha annunciato in conferenza stampa la vicesindaca Anna Scavuzzo, che nelle ultime settimane ha seguito la trattativa dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi. "La giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che arriverà in commissione e in consiglio. È stato un lavoro importante, ringrazio il consiglio comunale che ci ha dato il perimetro per costruire questo processo, in un continuo dialogo", ha detto Scavuzzo. "In giunta c'è stato un ampio dibattito, l'assessora Elena Grandi ha espresso parere negativo" alla delibera, in linea con la posizione contraria del suo partito, Europa Verde. 🔗 Leggi su Agi.it

