La giungla dei monopattini | In troppi ancora senza casco sfiorano le auto ad alta velocità e spesso sono a bordo in due

Girare in monopattino senza casco e viaggiare in due è diventata quasi la norma: una (brutta) abitudine che riguarda anche la nostra città. Soprattutto i giovanissimi viaggiano a zig-zag tra la gente nelle isole pedonali, circolano di sera senza il giubbotto riflettente o contromano sulle strade extraurbane, percorrono marciapiedi e corsie preferenziali, ci salgono in due, anche minorenni. È questo il far west urbano degli utenti dei monopattini elettrici, fotografato da residenti e automobilisti. Non solo. La maggior parte dei guidatori di monopattini afferma di non conoscere molte delle regole cui dovrebbe attenersi, dall’altro le forze dell’ordine si dimostrano – secondo i cittadini – anche troppo indulgenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

