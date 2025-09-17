La furia di Israele su Gaza City Fuoco vittime e popolo in fuga
Da lunedì sera i colori mediorientali di Gaza city sono letteralmente scomparsi. Divorati dall’assalto da cielo, mare e terreno dell’esercito israeliano, che ha dato il via all’operazione “Carri di Gedeone 2” per conquistare la città. La roccaforte di Hamas, simbolo politico del potere dell’organizzazione terroristica che dopo 711 giorni di guerra e le perdite subite è riuscita a mettere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
