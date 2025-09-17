La furia di Israele su Gaza City Fuoco vittime e popolo in fuga

Da lunedì sera i colori mediorientali di Gaza city sono letteralmente scomparsi. Divorati dall’assalto da cielo, mare e terreno dell’esercito israeliano, che ha dato il via all’operazione “Carri di Gedeone 2” per conquistare la città. La roccaforte di Hamas, simbolo politico del potere dell’organizzazione terroristica che dopo 711 giorni di guerra e le perdite subite è riuscita a mettere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La macabra scoperta di Israele: trovati i cadaveri di due ostaggi a Gaza. Furia Netanyahu

“Non c’è motivo per cui Israele non debba continuare a essere parte di Eurovision Song Contest, che non può diventare politico”: la furia dell’emittente tv Kan

L’ultima prova sul genicidio a Gaza arriva dall’Onu. Ecco il rapporto indipendente; Enzo Iacchetti, super rissa televisiva: “Fascista”, “Stron*o, ti prendo a pugni”. Caos in diretta a È sempre Cartabianca; «Gaza è in fiamme», colpi da terra, cielo e mare: l'invasione di Israele e l'esodo | L'Onu:è genocidio. Netanyahu: ipocrita chi ci critica.

furia israele gaza cityLa furia di Israele su Gaza City. Fuoco, vittime e popolo in fuga - Da lunedì sera i colori mediorientali di Gaza city sono letteralmente scomparsi. Scrive msn.com

furia israele gaza cityIsraele invade Gaza city: «Se cade la città, cadrà anche Hamas». Commissione Onu: «È genocidio» - Trump avalla l’operazione, Netanyahu lo ringrazia per il suo «incrollabile sostegno» ... Secondo editorialedomani.it

