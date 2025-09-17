La funzione Momenti chiave di Google Foto è in rollout per tutti

17 set 2025

Google ha avviato il rollout di "Momenti chiave", una funzione che rileva automaticamente ed evidenzia i momenti salienti di un video. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

