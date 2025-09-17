La frecciata di Pupo a Ballando con le Stelle e la replica di Milly Carlucci

Lawebstar.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polemica tra Pupo e Milly Carlucci si accende dopo le recenti dichiarazioni del cantante. In un’intervista al Corriere della Sera, Pupo ha affermato che se mai lo si dovesse vedere nel cast di Ballando con le stelle, significherebbe che la sua carriera è “rovinata”. Il commento, seppur ironico, è stato interpretato come una stoccata . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

la frecciata di pupo a ballando con le stelle e la replica di milly carlucci

© Lawebstar.it - La frecciata di Pupo a Ballando con le Stelle e la replica di Milly Carlucci

In questa notizia si parla di: frecciata - pupo

Pupo, stoccata a Barbara D'Urso: «Si deve accontentare, a Ballando ci va chi è rovinato». La replica glaciale di Milly Carlucci; Ballando con le Stelle 2025, Milly svela come ha convinto Barbara d'Urso e lancia una frecciatina a Mediaset: Nessuno sgarbo!; Federica Pellegrini seconda a Ballando: «Sono felice, ma inc***ata». La frecciata ad Angelo Madonia.

frecciata pupo ballando stellePupo, stoccata a Barbara D'Urso: «Si deve accontentare, a Ballando ci va chi è rovinato». La replica glaciale di Milly Carlucci - Stavolta il cantante toscano ha messo nel mirino uno dei programmi più amati della televisione italiana: Ballando ... Si legge su msn.com

frecciata pupo ballando stellePupo, la frecciata a Barbara D’Urso: “Ormai si deve accontentare” - Il cantante ha lanciato una frecciatina a Barbare D'Urso, sua presunta ex fiamma che parteciperà a Ballando con le Stelle. Segnala notiziemusica.it

Cerca Video su questo argomento: Frecciata Pupo Ballando Stelle