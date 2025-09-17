La polemica tra Pupo e Milly Carlucci si accende dopo le recenti dichiarazioni del cantante. In un’intervista al Corriere della Sera, Pupo ha affermato che se mai lo si dovesse vedere nel cast di Ballando con le stelle, significherebbe che la sua carriera è “rovinata”. Il commento, seppur ironico, è stato interpretato come una stoccata . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - La frecciata di Pupo a Ballando con le Stelle e la replica di Milly Carlucci