Pirotecnico 4-4 della Juventus contro il Borussia Dortmund: le parole in zona mista del difensore brasiliano Una Juventus vietata ai deboli di cuore e che come contro l’ Inter si regala un finale di partita fuori dall’ordinario nel 4-4 di Champions contro il Borussia Dortmund. Bremer e Adeyemi (LaPresse) – Calciomercato.it Juve straripante in attacco, ma fragile in difesa e che si aggrappa alle invenzioni dei suoi solisti, Yildiz in primis. Vlahovic entrando dalla panchina cambia ancora la storia, mentre Kelly concede il bis all’ultimo respiro. Non ci sono mezze misure per i bianconeri, che certamente devono trovare più equilibrio come ammette Gleison Bremer: “ Quando prendi quattro gol c’è sicuramente qualcosa da migliorare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La frecciata di Bremer: “Prima non c’era”. Poi esalta Yildiz e chiama Ancelotti