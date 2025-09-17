La fotografia vernacolare in mostra a Bertinoro con ' La valigia della Benilde'
Giovedì 18 settembre Bertinoro apre i battenti alla mostra "La valigia" della Benilde" dedicata alla fotografia vernacolare, che verrà ospitata al Palazzo comunale di Bertinoro. "La valigia di Benilde" prende le mosse da una riflessione di Sergio Smerieri sulla memoria, ricostruita attraverso le.
Festa – Ricordi di famiglia, la fotografia vernacolare raccolta da Claudia Marini tesoro dell’estate 2025
LO SGUARDO VERNACOLARE. Istanti di vita quotidiana in Italia nel XX secolo. Fotografie originali d'epoca - La mostra LO SGUARDO VERNACOLARE presso lo studio – galleria Spazio e Immagini di Bologna è dedicata alla Fotografia Vernacolare Italiana dagli anni '10 agli anni '80 del XX secolo.
Mostra tra pittura e fotografia in favore dei malati di Alzheimer - La mostra 'Insieme' nasce dalla nostra amicizia e va in favore delle associazioni che si occupano di Alzheimer".