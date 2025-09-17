La forza di una donna anticipazioni domani 18 settembre 2025 | la sorellastra di Bahar non è compatibile Sarp scopre che moglie e figli sono vivi

Nuovi colpi di scena nella soap turca "La forza di una donna", ecco tutte le anticipazioni; dietro all'incompatibilità c'è il padre di Piril? Ecco le anticipazioni della puntata di “La forza di una donna” in onda giovedì 18 settembre 2025 su Canale 5 alle 15:30. Arif fa una proposta di matrim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "La forza di una donna", anticipazioni domani 18 settembre 2025: la sorellastra di Bahar non è compatibile, Sarp scopre che moglie e figli sono vivi

“La forza di una donna”, le anticipazioni di oggi e domani: Sarp è ormai disposto a tutto per vedere Bahar - Sarp ha finalmente la certezza che Bahar è viva, ma molto malata nelle puntate del 17 e 18 settembre della serie turca La forza di una donna. Lo riporta iodonna.it

