La forza delle idee. Rata, non abbatterti. I risultati arriveranno».

Il difensore Denny Ciattaglia è anche in serie D tra le note positive della Maceratese dopo il bel campionato disputato lo scorso anno in Eccellenza. Il giovane si presenta come debuttante nella nuova categoria. "In D – spiega il giocatore classe 2006 – i ritmi sono più alti e gli avversari lasciano il sogno approfittando di ogni errore". Come risultati l'inizio di stagione è negativo non avendo mosso ancora la classifica dopo due turni. "Non meritiamo di stare a 0 punti, speravo che ne avremmo avuti qualcuno. Il gruppo sta reagendo bene, mette in pratica le idee del mister e sono convinto che arriveranno anche i risultati".

