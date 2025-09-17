Il difensore Denny Ciattaglia è anche in serie D tra le note positive della Maceratese dopo il bel campionato disputato lo scorso anno in Eccellenza. Il giovane si presenta come debuttante nella nuova categoria. "In D – spiega il giocatore classe 2006 – i ritmi sono più alti e gli avversari lasciano il sogno approfittando di ogni errore". Come risultati l’inizio di stagione è negativo non avendo mosso ancora la classifica dopo due turni. "Non meritiamo di stare a 0 punti, speravo che ne avremmo avuti qualcuno. Il gruppo sta reagendo bene, mette in pratica le idee del mister e sono convinto che arriveranno anche i risultati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La forza delle idee. "Rata, non abbatterti. I risultati arriveranno»