la formazione al centro della 21esima giornata del contemporaneo

17 set 2025

Roma, 17 set. (askanews) - Sabato 4 ottobre 2025 si celebra la ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione annuale promossa da AMACI con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In occasione della conferenza stampa, il presidente di AMACI Lorenzo Balbi ha illustrato la tematica del 2025 e la scelta dell'immagine del manifesto affidata al collettivo Atelier dell'Errore: "Un cenno al tema di quest'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

