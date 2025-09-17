La formazione al centro della 21esima Giornata del Contemporaneo
Roma, 17 set. (askanews) - Sabato 4 ottobre 2025 si celebra la ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione annuale promossa da AMACI con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In occasione della conferenza stampa, il presidente di AMACI Lorenzo Balbi ha illustrato la tematica del 2025 e la scelta dell'immagine del manifesto affidata al collettivo Atelier dell'Errore: "Un cenno al tema di quest'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: formazione - centro
Fiumicino, consegnati i diplomi agli studenti del Centro di Formazione Professionale
Ordine Ingegneri Milano, collegialità e formazione al centro assemblea
Mazzette per i lavori in autostrada: 5 indagati. Sotto inchiesta anche centro di formazione casertano
Questo fine settimana, presso il Centro di Formazione Nazionale della Croce Rossa Italiana di Bresso (MI), si è tenuto l’incontro tra i Delegati Tecnici Regionali di Cooperazione Internazionale Decentrata e i Referenti Giovani & Movimento. Tre giorni intensi - facebook.com Vai su Facebook
È stata guerra quella contro l’Isis, in Siria e in Kurdistan. Anche lì c’era una formazione militare che si nascondeva tra i civili. E’ stata guerra quella dell’esercito americano contro i vietcong (che pure però da un certo punto in poi hanno avuto il supporto dell’ese - X Vai su X
La formazione al centro della 21esima Giornata del Contemporaneo; Lega, “abbraccio di fuoco”: Vannacci e Salvini stringono Vasellini. «La nuova stagione parte da Firenze»; Probabili 21ª: Inter senza Frattesi, Lazio col dubbio Zaccagni.
La formazione al centro della 21esima Giornata del Contemporaneo - (askanews) – Sabato 4 ottobre 2025 si celebra la ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione annuale promossa da AMACI con il sostegno della Direzione ... Riporta askanews.it