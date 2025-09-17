La Spezia, 17 settembre 2025 – Undici istituti del primo ciclo di istruzione della provincia della Spezia e della Lunigiana hanno ottenuto un contributo dal bando 'Lingue Plus!' di Fondazione Carispezia, per un totale di circa 105 mila euro, destinato a sviluppare progetti innovativi dedicati all’apprendimento delle lingue straniere. Gli istituti sostenuti sono: Isa 4 La Spezia, Isa 5 Riccò del Golfo, Isa 8 La Spezia, Isa 10 Lerici, Isa 13 Sarzana, Isa 18 ArcolaAmeglia, Isa 20 Bolano, Isa 21 FolloCalice al Cornoviglio, Vezzano L.Santo Stefano Magra, Flavio Torello Baracchini Villafranca in Lunigiana e Igino Cocchi Licciana Nardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fondazione Carispezia sostiene 11 scuole con il bando 'Lingue Plus!'