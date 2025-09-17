La Flotilla verso Gaza | tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria

Today.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attivisti, giornalisti, avvocati e artisti da 44 Paesi, a bordo di circa 34 imbarcazioni per lo più di piccole e medie dimensioni, hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria partita da Barcellona, Tunisi, Genova e dalla Sicilia. L'arrivo al largo della Striscia di Gaza è. 🔗 Leggi su Today.it

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”

Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza

flotilla verso gaza tutteFlotilla, dove si trova ora (e quando arriva a Gaza): punto di incontro a Malta, salpate le barche dalla Sicilia - Continua il viaggio della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza. ilmessaggero.it scrive

flotilla verso gaza tutteGlobal Sumud Flotilla, imbarcazioni italiane in partenza per Gaza da Augusta - La flotta raggiungerà quella già partita da Barcellona e dovrebbe arrivare alla Striscia “senza scali intermedi”, ha spiegato il senatore M5s Marco Croatti, tra i politici impegnati nella missione ... Come scrive tg24.sky.it

