La Flotilla verso Gaza | tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria
Attivisti, giornalisti, avvocati e artisti da 44 Paesi, a bordo di circa 34 imbarcazioni per lo più di piccole e medie dimensioni, hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria partita da Barcellona, Tunisi, Genova e dalla Sicilia. L'arrivo al largo della Striscia di Gaza è. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: flotilla - verso
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”
Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza
Flotilla in rotta verso Gaza, ma Greta lascia il direttivo: dissensi sulla comunicazione - X Vai su X
Mozione di solidarietà alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla, colpita da droni prima della partenza verso Gaza. Gli studenti: «Grave scelta politica». La risposta: mancherebbe il tempo per discuterla in Senato accademico del Bo - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla verso le acque internazionali mentre Gaza City brucia; Global Sumud Flotilla, partite da Augusta le barche per Gaza; La Global Sumud Flotilla riuscirà a partire verso Gaza dopo gli attacchi? Come seguire la flotta in tempo reale.
Flotilla, dove si trova ora (e quando arriva a Gaza): punto di incontro a Malta, salpate le barche dalla Sicilia - Continua il viaggio della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza. ilmessaggero.it scrive
Global Sumud Flotilla, imbarcazioni italiane in partenza per Gaza da Augusta - La flotta raggiungerà quella già partita da Barcellona e dovrebbe arrivare alla Striscia “senza scali intermedi”, ha spiegato il senatore M5s Marco Croatti, tra i politici impegnati nella missione ... Come scrive tg24.sky.it