La Flotilla verso Gaza | tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria

Attivisti, giornalisti, avvocati e artisti da 44 Paesi, a bordo di circa 34 imbarcazioni per lo più di piccole e medie dimensioni, hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria partita da Barcellona, Tunisi, Genova e dalla Sicilia. L'arrivo al largo della Striscia di Gaza è. 🔗 Leggi su Today.it