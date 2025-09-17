Il mare, spesso, è solo un miraggio. Nel deserto, eccome. Distese di sabbia che sembrano acqua. Ma anche oltre la spiaggia, preso il largo, talvolta il miraggio ha il sopravvento. E la destinazione si confonde col sogno. Si mescolano onde e orizzonti. Il sole, poi, si specchia e diventa diamante, migliaia di carati sotto un cielo terso. E piccoli frammenti di luce che dalla terraferma brillano come un campo d'argento. Chissà cosa doveva essere il Mediterraneo, quando gli eroi greci sfidavano le bizze degli dei. Oggi, di eroi, quel mare non ne vede più tanti, forse nessuno, il mito ha lasciato il passo alla parodia, i sogni si sono tramutati in ideologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Flotilla e la parodia dell'umanitarismo