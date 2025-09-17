La Fischer Chieti campione d' Italia nel campionato femminile di scacchi | è il nono scudetto conquistato dalle teatine
La squadra femminile dell'Asd Circolo Scacchi Fischer Chieti è diventata campione italiana, conquistando il nono scudetto nel corso della finale nazionale del 17esimo campionato italiano a squadre femminile (Cisf), organizzata proprio dal circolo teatino su incarico della Fsi (Federazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: fischer - chieti
#scacchi Si è chiuso ieri a Montesilvano il Campionato italiano femminile a squadre. Il titolo è andato a Fischer Chieti, seconda Caissa Italia Agnelli 1907, terza Pedone Isolano Misilmeri, quarta Excelsior Bergamo. I dettagli: https://facebook.com/share/p/1LfHv - X Vai su X
Concludiamo così la stagione estiva Lasciate che esprima e condivida la felicità e la soddisfazione di dire che finalmente dopo tanti anni a Chieti, siamo riusciti a realizzare e portare a compimento una stagione estiva con un progetto ed una programmazion - facebook.com Vai su Facebook
La Fischer Chieti campione d'Italia nel campionato femminile di scacchi: è il nono scudetto conquistato dalle teatine; CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI SCACCHI FEMMINILE, FISCHER CHIETI CAMPIONE D’ITALIA. 9° SCUDETTO PER LE TEATINE; LE SCACCHISTE DEL CIRCOLO FISCHER CHIETI VINCONO IL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE.