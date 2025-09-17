La Fischer Chieti campione d' Italia nel campionato femminile di scacchi | è il nono scudetto conquistato dalle teatine

Chietitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra femminile dell'Asd Circolo Scacchi Fischer Chieti è diventata campione italiana, conquistando il nono scudetto nel corso della finale nazionale del 17esimo campionato italiano a squadre femminile (Cisf), organizzata proprio dal circolo teatino su incarico della Fsi (Federazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

