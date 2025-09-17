La Finanza scopre B&B abusivi Pubblicizzati online maxi multe
I clienti li contattavano via social network e soggiornavano per brevi e lunghi periodi nelle colline del Verdicchio, ma quei B&B e affittacamere erano inesistenti per il fisco e non solo. La guardia di finanza del comando provinciale ha concluso un’operazione che ha portato a scovare ben sei strutture ricettive irregolari. Sono fioccate multe di almeno 6mila euro per i 6 b&b ed affittacamere fantasma. Le indagini sono partite in piena stagione estiva in Vallesina, dove sono emerse numerose irregolarità. Le attività dei militari della compagnia di Jesi, si sono concentrate anche sui principali social network, dove hanno trovato diverse strutture che si sono improvvisate operatori turistici, anche senza le necessarie autorizzazioni e licenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: finanza - scopre
L’economia fuori legge. La Finanza scopre 144 lavoratori in nero e 91 evasori totali
Nascondeva 250mila euro in un trolley, il "cash-dog" Isabel li scopre: il sequestro di Finanza e Agenzia dogane
La guardia di finanza scopre 18 migranti su un peschereccio: "Il comandante faceva finta di pescare"
GUARDIA DI FINANZA SCOPRE MARKET DELLA DROGA A MATERA, ARRESTATO PUSHER MATERANO - X Vai su X
Leggi qui ? https://www.zmedia.it/maxi-sequestro-delle-fiamme-gialle-scoperta-piantagione-di-marijuana-da-oltre-una-tonnellata/ La Guardia di Finanza scopre una vasta piantagione di marijuana: sequestrate 917 piante e arrestato un imprenditore edile #z - facebook.com Vai su Facebook
Sistiana, Guardia di Finanza scopre giro di taxi abusivi, sequestrate 4 vetture - Un giro di taxi abusivi da e per la baia di Sistiana che fruttava decine di migliaia di euro è stato scoperto nell’ambito di un piano coordianto dalla Prefettura di Trieste con l’ausilio della Polizia ... rainews.it scrive