I clienti li contattavano via social network e soggiornavano per brevi e lunghi periodi nelle colline del Verdicchio, ma quei B&B e affittacamere erano inesistenti per il fisco e non solo. La guardia di finanza del comando provinciale ha concluso un’operazione che ha portato a scovare ben sei strutture ricettive irregolari. Sono fioccate multe di almeno 6mila euro per i 6 b&b ed affittacamere fantasma. Le indagini sono partite in piena stagione estiva in Vallesina, dove sono emerse numerose irregolarità. Le attività dei militari della compagnia di Jesi, si sono concentrate anche sui principali social network, dove hanno trovato diverse strutture che si sono improvvisate operatori turistici, anche senza le necessarie autorizzazioni e licenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Finanza scopre B&B abusivi. Pubblicizzati online, maxi multe