La fidanzata recensione del family thriller da non perdere

di Stefano Di Maria L’imperdibile serie Prime Video di questo mese è senza dubbio LA FIDANZATA, un thriller familiare e psicologico che vi terrà col fiato sospeso. E’ capace di uscire dai confini del già visto seppure tratti un tema ormai abusato: il rapporto tra suocera e futura nuora, di cui abbiamo letto e visto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net