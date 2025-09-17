La Federal reserve taglia i tassi di un quarto di punto

La Federal reserve taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4% e il 4,25%. È l’agognato primo taglio dei tassi d’interesse nell’era del secondo Trump. La banca centrale ha subito pesanti pressioni da parte della Casa Bianca e vede la sua indipendenza già ora apertamente minacciata: Stephen Miran, fedelissimo di Trump che ha scritto il copione dei dazi per ‘ristrutturare il sistema commerciale globale’, ha giurato solo ieri da governatore in tempo per il taglio. Il presidente, che si è visto bocciare dalla corte d’appello il licenziamento della governatrice sgradita Lisa Cook, sarebbe pronto a portare il caso alla Corte suprema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

