La Federal reserve taglia i tassi di un quarto di punto
La Federal reserve taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4% e il 4,25%. È l’agognato primo taglio dei tassi d’interesse nell’era del secondo Trump. La banca centrale ha subito pesanti pressioni da parte della Casa Bianca e vede la sua indipendenza già ora apertamente minacciata: Stephen Miran, fedelissimo di Trump che ha scritto il copione dei dazi per ‘ristrutturare il sistema commerciale globale’, ha giurato solo ieri da governatore in tempo per il taglio. Il presidente, che si è visto bocciare dalla corte d’appello il licenziamento della governatrice sgradita Lisa Cook, sarebbe pronto a portare il caso alla Corte suprema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: federal - reserve
Trump chiede le dimissioni di Powell (Federal Reserve) per "aver mentito al Congresso"
Trump attacca ancora Powell (Federal Reserve): si deve dimettere per "aver mentito al Congresso"
Usa, la Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse
I mercati non hanno ancora mostrato preoccupazione per gli attacchi di #Trump all'indipendenza della Federal Reserve, ma potrebbero farlo in futuro: ne è convinto Gary Stern, ex presidente della Fed di Minneapolis. - X Vai su X
Il rallentamento del mercato del lavoro spinge la Federal Reserve verso il primo taglio dei tassi dal 2024: atteso un intervento da 25 punti base nella riunione di settembre, con gli analisti divisi sul ritmo dei successivi allentamenti. - facebook.com Vai su Facebook
Fed, attesa per la decisione di oggi: probabile il primo taglio dei tassi dell’era Trump II; Perché la Fed può, con cautela, tagliare i tassi; Fed, meeting ad alta pressione: i mercati scommettono su un taglio soft.
La Fed taglia i tassi, attese altre due riduzioni nel 2025 - Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%. Segnala ansa.it
La Fed taglia i tassi di 25 pb al 4%-4,25% e presenta nuovo dot plot. Mercati appesi a parole Powell - LIVE - Oggi, 17 settembre 2025, la Fed di Powell ha tagliato i tassi di 25 pb, pubblicando anche il nuovo dot plot e outlook. Si legge su money.it